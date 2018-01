[Emmi] Emmi accroÎt sa participation dans la Centrale Laitière de Mahdia

Le renforcement de la présence internationale d'Emmi fait partie intégrante de sa stratégie. La Tunisie, quatrième marché étranger de la société, joue un rôle décisif à cet égard.Depuis 2006, Emmi détient en effet une participation dans le groupe Kaiku, lui-même partie prenante depuis 2012 de la Centrale Laitière de Mahdia SA (Vitalait), une entreprise tunisienne qui distribue ses produits sous la marque Vitalait. Parmi les autres marchés importants de Kaiku figurent son propre pays l'Espagne ainsi que le Chili.Emmi et les autres actionnaires de Kaiku ont décidé d'accroître la participation dans Vitalait en deux étapes de 9,34 %, de 45,4 à d'abord 54,7 % et ensuite à 64,0 %. Comme Emmi possède 73,4 % des actions de Kaiku, sa part dans Vitalait passera à 40,2 % après la première étape. La deuxième étape, prévue pour le premier semestre 2021, portera la part d'Emmi à 47,1 %.Vitalait est le numéro 2 sur le marché tunisien des produits laitiers. L'entreprise, qui n'a cessé de croître au cours des dernières années, a par ailleurs nettement amélioré son portefeuille de produits. Outre le lait à boire, elle fabrique des yogourts, des yogourts à boire et des desserts.L'augmentation de la participation renforce l'engagement d'Emmi et de Kaiku sur le marché tunisien en expansion. Ces transactions n'ont aucune incidence sur le chiffre d'affaires et l'EBIT d'Emmi, car la société est déjà intégralement consolidée.Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix ni les modalités contractuelles. La transaction doit être approuvée par les autorités tunisiennes.Analystes: Esther Gerster, Head of Group Communications & IR, t +41 58 227 50 69, esther.gerster@emmi.com Médias: Sibylle Umiker, Group Communications & IR, Head of Media Relations, t +41 58 227 50 66, media@emmi.com La Centrale Laitière de Mahdia, qui produit du lait, des yogourts, des yogourts à boire et des desserts, est le numéro 2 du marché des produits laitiers en Tunisie. Elle réalise un chiffre d'affaires d'environ CHF 140 millions et emploie quelque 785 collaborateurs.Emmi est le premier groupe laitier de Suisse et l'un des fabricants de produits laitiers haut de gamme les plus innovants d'Europe. En Suisse, la société se focalise sur le développement, la production et la commercialisation d'un assortiment complet de produits laitiers et frais ainsi que sur la fabrication, l'affinage et le négoce de fromages suisses principalement. A l'étranger, elle se concentre sur certains marchés établis d'Europe et d'Amérique du Nord, mais aussi de plus en plus sur des marchés en développement hors d'Europe, au travers de concepts de marques et de spécialités. Dans le segment des produits frais, la priorité est accordée aux produits répondant à un certain art de vivre, aux produits prêts à consommer et aux alicaments. Sur le marché des fromages, Emmi se positionne comme le numéro un mondial des fromages suisses. Les clients d'Emmi sont le commerce de détail, l'hôtellerie et la gastronomie («Food Service»), et l'industrie alimentaire.En Suisse, le groupe Emmi compte quelque 25 sites de production de toutes tailles. A l'étranger, Emmi possède des filiales dans treize pays et des sites de production dans sept d'entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays.En 2016, Emmi a réalisé un chiffre d'affaires net de CHF 3259 millions et un bénéfice net de CHF 140 millions. Au premier semestre 2017, le chiffre d'affaires s'est établi à CHF 1600 millions et le bénéfice net à CHF 66 millions. L'entreprise emploie environ 5900 collaborateurs en équivalents plein temps, dont 3000 en Suisse. tensid.ch / 10.01.2018 07h01)