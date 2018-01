Emmi: Kaiku accroît sa participation dans la Centrale Laitière de Mahdia

Zurich (awp) - Emmi a augmenté sa participation dans la société tunisienne Centrale Laitière de Mahdia (Vitalait) via sa filiale espagnole Kaiku, qui détient désormais 54,7%, contre 45,4% précédemment. Dans une deuxième étape, en 2021, la participation progressera de 9,34% à 64,0%, a précisé le groupe lucernois mercredi dans un communiqué. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.Etant donné qu'Emmi détient 73,4% des actions de Kaiku, elle possède désormais 40,2% des parts de la Centrale Laitière de Mahdia. A l'issue de la deuxième étape, sa participation sera portée à 47,1%.Le Tunisie est le quatrième marché étranger de la société et l'opération permettra de renforcer sa position internationale. La Centrale Laitière de Mahdia distribue ses produits sous la marque Vitalait et se positionne comme numéro deux sur le marché tunisien des produits laitiers.Ces transactions n'ont aucune incidence sur le chiffre d'affaires et l'Ebit d'Emmi, car la société est déjà intégralement consolidée, précise le communiqué.La transaction doit encore être approuvée par les autorités tunisiennes.ol/buc(AWP / 10.01.2018 08h03)