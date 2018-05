[Emmi] Le CFO Jörg Riboni quittera ses fonctions en avril 2019

Jörg Riboni (60), qui assure la gestion financière d'Emmi depuis janvier 2013 en tant que Chief Financial Officer (CFO), a informé de sa décision de se réorienter professionnellement, et lui a demandé de le libérer de ses obligations en avril 2019 après le passage de flambeau et l'intégration de son successeur.Le Conseil d'administration et le Management Board remercient Jörg Riboni pour sa performance et sa précieuse contribution qui lui ont permis de façonner et de soutenir activement le développement et l'internationalisation d'Emmi au cours de ces cinq dernières années. Il a adapté la gestion financière du groupe à l'expansion internationale et mis sur pied une équipe de spécialistes reconnus. En permettant une transmission en bonne et due forme de ses tâches à son successeur, il prouve sa loyauté et sa responsabilité vis-à-vis du groupe Emmi.Jörg Riboni continuera d'occuper ses fonctions chez Emmi jusqu'à l'Assemblée générale 2019. Il quitte l'entreprise de son plein gré pour se concentrer sur différents mandats au sein de conseils d'administration et de comités d'experts.Emmi communiquera des informations sur le successeur de Jörg Riboni en temps utile. Nous savons par expérience que quelques mois seront nécessaires.Investisseurs/analystes:Esther Gerster, Head of Corporate Communications & IR, +41 (0)58 227 50 69, esther.gerster@emmi.com Médias:Sibylle Umiker, Corporate Communications & IR, Head of Media Relations, +41 (0)58 227 50 66, media@emmi.com Emmi est le premier groupe laitier de Suisse et l'un des fabricants de produits laitiers haut de gamme les plus innovants d'Europe. En Suisse, la société se focalise sur le développement, la production et la commercialisation d'un assortiment complet de produits laitiers et frais ainsi que sur la fabrication, l'affinage et le négoce de fromages suisses principalement. A l'étranger, elle se concentre sur certains marchés établis d'Europe et d'Amérique du Nord, mais aussi de plus en plus sur des marchés en développement hors d'Europe, au travers de concepts de marques et de spécialités. Dans le segment des produits frais, la priorité est accordée aux produits répondant à un certain art de vivre, aux produits prêts à consommer et aux alicaments. Sur le marché des fromages, Emmi se positionne comme le numéro un mondial des fromages suisses. Les clients d'Emmi sont le commerce de détail, l'hôtellerie et la gastronomie (Food Service), et l'industrie alimentaire.En Suisse, le groupe Emmi compte quelque 25 sites de production de toutes tailles. A l'étranger, Emmi possède des filiales dans quatorze pays et des sites de production dans sept d'entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays.En 2017, Emmi a réalisé un chiffre d'affaires net de CHF 3364 millions et un bénéfice net de CHF 162 millions. L'entreprise emploie environ 6150 collaborateurs en équivalents plein temps, dont 2950 en Suisse. tensid.ch / 08.05.2018 07h06)