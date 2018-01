[Emmi] Le Conseil d'administration nomme Christina Johansson et Alexandra Post Quillet comme nouveaux membres

Christina Johansson et Alexandra Post Quillet sont des cadres dirigeants chevronnés, disposant d'une vaste expérience au niveau international. En tant que nouveaux membres du Conseil d'administration d'Emmi, elles peuvent sensiblement renforcer cet organe. Elles succèderont ainsi à Stephan Baer et à Josef Schmidli, qui ont décidé de ne pas se représenter.

Alexandra Post Quillet fait elle aussi état d'une solide expérience internationale de dirigeante dans divers secteurs. Elle a notamment travaillé pendant plus de dix ans pour l'entreprise de biens de consommation Unilever. Son domaine d'activités englobait des fonctions dirigeantes dans le marketing et la vente au Vietnam et en Pologne. Depuis 13 ans, elle est partenaire d'une entreprise de conseil dont elle est la cofondatrice.

Les deux membres sortants, Stephan Baer et Josef Schmidli, ont siégé au Conseil d'administration d'Emmi pendant respectivement 19 et 15 ans. Spécialistes de la branche, ils ont apporté un énorme savoir-faire et tout leur enthousiasme dans l'entreprise, contribuant ainsi grandement au développement et au succès d'Emmi. Le Conseil d'administration leur adresse ses plus vifs remerciements.