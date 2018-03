[Emmi] Résultat de l'exercice 2017

Montants en millions de CHF



2017



2016



Chiffre d'affaires net



3364



3259



Evolution par rapport à l'année précédente



3,2 %



1,4 %



dont effets des acquisitions



2,8 %



2,3 %



dont effets de change



-0,1 %



0,1 %



dont croissance organique du chiffre d'affaires en monnaie locale



0,5 %



-1,0 %



Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)



340,7



328,2



en % du chiffre d'affaires net



10,1



10,1



Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT)



205,8



202,7



en % du chiffre d'affaires net



6,1



6,2



Bénéfice net



161,6



140,3



en % du chiffre d'affaires net



4,8



4,3



Capital immobilisé (hors acquisitions)



99,1



104,4



en % du chiffre d'affaires net



2,9



3,2





Les effets des acquisitions sur le chiffre d'affaires s'expliquent par les facteurs suivants:

prise de participation de 60 % dans Bettinehoeve (Pays-Bas, 2 février 2016);

augmentation de la participation dans SDA Chili (Chili, 19 mai 2016);

acquisition de Cowgirl Creamery (Etats-Unis, 31 mai 2016);

acquisition de Jackson Mitchell (Etats-Unis, 4 janvier 2017);

participation de 80 % dans Lácteos Caprinos (Espagne, 12 janvier 2017);

acquisition d'Italian Fresh Foods (Italie, 1er mars 2017);

vente de parts dans Venchiaredo (Italie, 31 juillet 2017);

augmentation de la participation dans Mexideli (Mexique, 8 octobre 2017).

En millions de CHF



Division



Suisse



Division



Amériques



Division



Europe



Division



Global Trade



Groupe



Chiffre d'affaires 2017



1730,7



949,8



564,1



119,7



3364,3



Chiffre d'affaires 2016



1741,3



865,6



519,0



132,9



3258,8



Variation



-0,6 %



9,7 %



8,7 %



-10,0 %



3,2 %



dont effets des acquisitions



-



6,4 %



6,8 %



-0,3 %



2,8 %



dont effets de change



-



-0,8 %



1,1 %



-



-0,1 %



Croissance organique du chiffre d'affaires



-0,6 %



4,1 %



0,8 %



-9,7 %



0,5 %





2018

- Chiffre d'affaires Groupe



de 1.5 % à 3 %



- Chiffre d'affaires Suisse



de 0 % à 0.5 %



- Chiffre d'affaires Division Amériques



de 4 % à 6 %



- Chiffre d'affaires Division Europe



de 1 % à 3 %



- EBIT



de CHF 205 millions à CHF 215 millions



- Marge bénéficiaire nette



de 4,5 % à 5,0 % (hors bénéfice «siggi's»)





- Chiffre d'affaires Groupe



de 2 % à 3 %



- Chiffre d'affaires Suisse



de 0 % à 1 %



- Chiffre d'affaires Division Amériques



de 4 % à 6 %



- Chiffre d'affaires Division Europe



de 1 % à 3 %



- Marge bénéficiaire nette



de 4.5 % à 5.0 %





Emmi a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires net de CHF 3364,3 millions (2016: CHF 3258,8 millions), ce qui correspond à une croissance de 3,2 % par rapport à l'exercice précédent. En termes organiques (corrigé des effets des acquisitions et de change), le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 0,5 %.Tout comme le chiffre d'affaires, les revenus ont été légèrement supérieurs aux prévisions d'Emmi. L'EBIT a progressé de 1,6 %, de CHF 202,7 millions à CHF 205,8 millions, et la marge EBIT s'est établie à 6,1 % (2016: 6,2 %). Le bénéfice net s'est élevé à CHF 161,6 millions contre CHF 140,3 millions l'exercice précédent, ce qui se traduit par une marge bénéficiaire nette de 4,8 % (2016: 4,3 %).Urs Riedener, CEO du Groupe Emmi, explique: «Emmi a nettement progressé au second semestre. L'évolution positive du chiffre d'affaires sur les marchés Etats-Unis et Tunisie, un secteur fromager florissant et des conditions économiques plus favorables nous ont donné de l'élan. Le programme d'efficacité en cours en Suisse et dans les filiales internationales a aussi donné un coup de pouce supplémentaire à nos revenus.»Le tableau suivant donne un aperçu de l'évolution du chiffre d'affaires par division. Vous trouverez plus de détails sur l'évolution du chiffre d'affaires en 2017 dans le communiqué de presse du 8 février 2018. Lea augmenté de CHF 21,4 millions, soit 1,8 %, à CHF 1200,9 millions pendant l'exercice sous revue (2016: CHF 1179,5 millions), hausse qui s'explique par l'activité d'acquisition. La marge bénéficiaire brute, quant à elle, a reculé de 36,2 % à 35,7 % en glissement annuel. Cette évolution est principalement due à la pression sur les prix en Suisse. Les divisions Amériques et Europe ont par contre légèrement amélioré leurs marges de bénéfice brutes, même si des pertes de marges sensibles ont été enregistrées sur le marché britannique à la suite du Brexit.Ce recul des marges a été compensé par une hausse proportionnellement faible (1,1 %) desqui sont passées de CHF 856,1 millions à CHF 865,9 millions. Il s'agit là d'une conséquence du programme de réduction des coûts et d'augmentation de l'efficacité Emmi Operational Excellence (EOE), également mis en oeuvre avec succès dans différentes entreprises de production étrangères. Des économies de coûts importantes ont par ailleurs été réalisées grâce à la baisse des dépenses informatiques, le déploiement de SAP en Suisse étant terminé. Ces mesures ont permis d'absorber la hausse de 4,4 % des, qui sont passées de CHF 424,5 millions à CHF 443,2 millions. Compte tenu de ces évolutions, le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements () a progressé de CHF 12,5 millions pour atteindre CHF 340,7 millions (2016: CHF 328,2 millions). Las'est inscrite au même niveau que l'année précédente (10,1 %).Avec 6,1 %, laest restée quasiment stable (2016: 6,2 %). Le résultat avant intérêts et impôts () s'est établi à CHF 205,8 millions, une augmentation de CHF 3,1 millions (+ 1,6 %) par rapport à 2016 (CHF 202,7 millions). Cette évolution s'explique notamment par une hausse sensible dessur les valeurs immatérielles, les amortissements du goodwill ayant augmenté à la suite des acquisitions. Contrairement à la majorité des utilisateurs des Swiss GAAP FER cotés, Emmi continue d'amortir le goodwill via le compte de résultat.Compte tenu du recul des charges d'intérêts et grâce à une légère amélioration du résultat des changes, lesse sont réduites de 28,9 %, à CHF 10,4 millions durant la période sous revue. Lesont diminué de CHF 3,4 millions, à CHF 30,3 millions (2016: CHF 33,7 millions).Les intérêts minoritaires se sont considérablement réduits par rapport à l'année précédente, de CHF 10,8 millions, en raison notamment de l'acquisition des parts minoritaires restantes dans Mittelland Molkerei AG. Au terme de l'exercice 2017, il en résulte unen hausse de 15,1 %, à CHF 161,6 millions (2016: CHF 140,3 millions) et unede 4,8 % (2016: 4,3 %).Le Conseil d'administration d'Emmi SA souhaite faire profiter les actionnaires de ce bon résultat et du bénéfice exceptionnel tiré de la vente de la participation dans le fabricant de yogourts américain «siggi's» (voir communiqué de presse du 5 janvier 2018 ). Il entend également célébrer le 25e anniversaire d'Emmi SA. C'est pourquoi il propose à l'Assemblée générale le versement d'un dividende de CHF 10.00 (année précédente: CHF 5.90) brut par action nominative au titre de l'exercice 2017 pour les 5 349 810 actions donnant droit au dividende. Le Conseil d'administration propose de procéder au versement de CHF 7.00 par action tiré des réserves d'apports en capital (exonéré de l'impôt anticipé), et CHF 3.00 par action des réserves issues du bénéfice (soumis à l'impôt anticipé).L'd'Emmi SA se tiendra à Lucerne le jeudi 12 avril 2018.L'économie mondiale a retrouvé un certain dynamisme, ce qui profitera en particulier aux marchés de croissance de la. En Tunisie et aux Etats-Unis, nous tablons sur une demande toujours en hausse. En outre, le marché chilien devrait confirmer ses signes de reprise. Néanmoins, les influences des monnaies étrangères dans des pays tels que le Chili, le Mexique et la Tunisie resteront au centre des préoccupations. Par ailleurs, les marchés européens de cette division (Espagne et France) freineront à nouveau la croissance cette année.Même si l'on peut tabler sur une croissance pour la zone euro en 2018, certains facteurs inhibiteurs sont à prendre en compte dans les prévisions pour la: d'une part, la persistance d'un environnement très compétitif; d'autre part, les répercussions du Brexit et l'évolution de la livre sterling, qui influeront sur l'évolution des affaires britanniques d'Emmi (yogourts Onken, exportations depuis la Suisse et exportations de desserts depuis l'Italie). Etant donné le récent renforcement de l'euro, nous estimons que, tous marchés confondus, cette division devrait globalement apporter une contribution positive à l'évolution du chiffre d'affaires.Dans des conditions favorables, une hausse du chiffre d'affaires est également possible en 2018 sur le marché. C'est en tout cas ce que laissent entrevoir les prévisions pour le commerce de détail suisse qui, dans le domaine alimentaire, affiche des ventes stables voire en légère hausse. A cela s'ajoutent l'augmentation du prix du lait (hausse au 1er octobre 2017) et des concepts de marques robustes. En revanche, la pression massive sur les importations persiste et le tourisme d'achat demeure à un haut niveau. Des obstacles de taille sont donc à surmonter pour parvenir à une croissance des ventes.Globalement, Emmi table pour 2018 sur une croissance organique du chiffre d'affaires dans le cadre des prévisions à moyen terme.Afin de soutenir les, Emmi continuera en outre à mettre en oeuvre son programme de réduction des coûts et d'augmentation de l'efficacité et intensifiera celui-ci en particulier dans les entreprises de production étrangères. Pour 2018, nous prévoyons par conséquent un bénéfice d'exploitation supérieur à celui de l'exercice précédent.PrévisionsPrévisions à moyen termeInvestisseurs/analystes:Esther Gerster, Head of Corporate Communications & IR, +41 (0)58 227 50 69,Médias:Sibylle Umiker, Corporate Communications & IR, Head of Media Relations, +41 (0)58 227 50 66,Emmi est le premier groupe laitier de Suisse et l'un des fabricants de produits laitiers haut de gamme les plus innovants d'Europe. En Suisse, la société se focalise sur le développement, la production et la commercialisation d'un assortiment complet de produits laitiers et frais ainsi que sur la fabrication, l'affinage et le négoce de fromages suisses principalement. A l'étranger, elle se concentre sur certains marchés établis d'Europe et d'Amérique du Nord, mais aussi de plus en plus sur des marchés en développement hors d'Europe, au travers de concepts de marques et de spécialités. Dans le segment des produits frais, la priorité est accordée aux produits répondant à un certain art de vivre, aux produits prêts à consommer et aux alicaments. Sur le marché des fromages, Emmi se positionne comme le numéro un mondial des fromages suisses. Les clients d'Emmi sont le commerce de détail, l'hôtellerie et la gastronomie («Food Service»), et l'industrie alimentaire.En Suisse, le groupe Emmi compte quelque 25 sites de production de toutes tailles. A l'étranger, Emmi possède des filiales dans quatorze pays et des sites de production dans sept d'entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays.En 2017, Emmi a réalisé un chiffre d'affaires net de CHF 3364 millions et un bénéfice net de CHF 162 millions. L'entreprise emploie environ 6150 collaborateurs en équivalents plein temps, dont 2950 en Suisse. tensid.ch / 05.03.2018 07h03)