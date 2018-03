Emmi entend poursuivre l'amélioration de sa rentabilité à moyen terme

(synthèse actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le transformateur laitier Emmi compte continuer à accroître ses marges à court et à moyen terme et ambitionne dès cette année de réaliser une majeure partie de ses revenus à l'étranger. Les actionnaires pourront dans l'immédiat profiter d'une rémunération ordinaire améliorée pour le jubilé des 25 ans du groupe lucernois, étoffée encore d'un dividende exceptionnel tiré du produit la cession en janvier de sa participation dans le producteur de yogourts américain Siggi's.La croissance risque de demeurer molle sur la marché intérieur d'Emmi, la direction prévoyant une progression des ventes en Suisse de l'ordre de 0 à 0,5% sur l'année en cours et de 0 à 1% à moyen terme. Les revenus d'ensemble devraient nonobstant progresser de 1,5 à 3% en 2018 et de 2 à 3% par la suite.En termes de rentabilité, l'excédent d'exploitation (Ebit) 2018 doit s'établir dans une fourchette de 205 à 215 mio CHF, contre 205,8 mio en 2017. Dans l'immédiat comme à plus longue échéance, la société vise une marge bénéficiaire nette - hors effets d'acquisition - de 4,5 à 5,0%, contre 4,8% l'an dernier.Emmi a dégagé en 2017 un Ebit de 205,8 mio CHF, en hausse de 1,6% et un bénéfice net étoffé de 15,1% à 161,6 mio CHF. Les actionnaires se verront proposer un dividende ordinaire de 7,00 CHF par nominative, contre 5,90 CHF au titre de 2016, agrémenté d'un bonus de 3,00 CHF.CERISE SUR LE GÂTEAULa performance décoiffe les attentes des analystes consultés par AWP, en dépit de la publication début février du chiffre d'affaires et d'indications relativement optimistes quant à la rentabilité. L'Ebit n'était attendu qu'autour de 203,7 mio et le bénéfice net qu'autour de 151,3 mio CHF. Les pronostics pour la rémunération des actionnaires surtout étaient plafonnés à 6,80 CHF.L'embellie sur les marges est attribuée à l'allégement des charges d'exploitation, subséquente de la mise en oeuvre d'une batterie de mesures idoines et de l'achèvement du processus de déploiement du nouveau système informatique.Après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, Emmi a récidivé avec le bénéfice net, résume Kepler Cheuvreux dans un commentaire. Le courtier hexagonal tacle au passage des prévisions de rentabilité à moyen terme trop timides, "comme d'habitude". Autre son de cloche pour UBS, qui accueille une performance "rassurante" et des perspectives "robustes".Entre-deux, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) rappelle que la direction d'Emmi n'a pas pour habitude de boire son petit lait avant l'heure.Vontobel paraît blasé de l'enfilement par Emmi de performances conformes voire supérieures aux jalons que le groupe s'est lui-même fixés. L'analyste salue l'ampleur de l'augmentation de la rémunération des actionnaires, mais souligne qu'hors bonus exceptionnel, le taux de versement du dividende atteindrait à peine 23%.La direction a rebondi sur ce dernier point en conférence de presse. Le directeur financier (CFO) Jörg Riboni a ainsi assuré que ce taux passera dans une fourchette de 25 à 30%, contre 20 à 25% jusqu'ici.REPUS MAIS GOURMANDLes prises ou extensions de participation l'an dernier (Bettinehoeve aux Pays-Bas, SDA Chili, Lácteos Caprinos en Espagne et Mexideli aux Mexique), de même que les acquisitions des américains Cowgirl Creamery et Jackson Mitchell, ainsi que d'Italian Fresh Foods ont pesé sur le ratio d'endettement passé à 0,99 par rapport à l'Ebitda, contre 0,22 un an plus tôt."Emmi dispose de suffisamment de potentiel financier pour de nouvelles acquisitions", a tenu à souligner e directeur général (CEO) Urs Riedener. L'accent sera toutefois déplacer plutôt vers la croissance organique.A la Boure suisse, la nominative Emmi s'est enrobée de 7,0% à 752,50 CHF, dans un SPI en hausse de 2,02%.jh/al(AWP / 05.03.2018 18h13)