Emmi: le directeur financier sur le départ

Zurich (awp) - Le directeur financier d'Emmi, Jörg Riboni, quittera le groupe lucernois en avril 2019 après avoir passé six ans à ce poste, a annoncé mardi le transformateur laitier. Ce dernier s'est mis à la recherche d'un successeur, ce qui pourrait prendre "plusieurs mois".M. Riboni, âgé de 60 ans, quitte la société "à sa propre demande" et se concentrera à l'avenir sur les divers mandats qu'il exerce au sein de conseils d'administration et autres comités, a précisé Emmi dans un communiqué.al/jh(AWP / 08.05.2018 08h12)