Emmi vend sa participation minoritaire dans Siggi's à Lactalis

Zurich (awp) - Le spécialiste des produits laitiers Emmi a vendu sa participation minoritaire de 22% dans l'américain The Icelandic Milk and Skyr Corporation (Siggi's) au groupe français Lactalis, a annoncé vendredi la société lucernoise. La cession devrait générer "un bénéfice significatif" en 2018.Les actionnaires de Siggi's ont décidé de vendre ensemble la société à Lactalis. Le prix de l'opération, qui doit être clôturée fin janvier, n'a pas été dévoilé, mais elle se traduira pour Emmi par un effet positif sur le bénéfice net d'un montant à deux chiffres en millions de francs suisses, a précisé le groupe dans un communiqué.Les Etats-Unis sont le premier marché d'exportation d'Emmi. La majeure partie du chiffre d'affaires y est réalisée avec les ventes de fromages suisses ainsi qu'avec les spécialités au lait de vache et de chèvre de fabrication locale.Après cette cession, le groupe lucernois "mettra encore davantage l'accent sur l'activité de niche", notamment avec les produits au lait de chèvre, biologiques, au lait de vache sans lactose, des fromages au lait de vache bio et les spécialités fromagères fabriquées dans le Wisconsin et en Suisse.al/(AWP / 05.01.2018 07h46)