Emmi vend sa participation minoritaire dans Siggi's à Lactalis

(synthèse avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le spécialiste des produits laitiers Emmi a vendu sa participation minoritaire de 22% dans l'américain The Icelandic Milk and Skyr Corporation (Siggi's) au groupe français Lactalis, a annoncé vendredi la société lucernoise. La cession devrait générer "un bénéfice significatif" en 2018.Les actionnaires de Siggi's ont décidé de vendre ensemble la société à Lactalis. Le prix de l'opération, qui doit être clôturée fin janvier, n'a pas été dévoilé, mais elle se traduira pour Emmi par un effet positif sur le bénéfice net d'un montant à deux chiffres en millions de francs suisses, a précisé le groupe dans un communiqué.Les Etats-Unis sont le premier marché d'exportation d'Emmi. La majeure partie du chiffre d'affaires y est réalisée avec les ventes de fromages suisses ainsi qu'avec les spécialités au lait de vache et de chèvre de fabrication locale.Après cette cession, le groupe lucernois "mettra encore davantage l'accent sur l'activité de niche", notamment avec les produits au lait de chèvre, biologiques, au lait de vache sans lactose, des fromages au lait de vache bio et les spécialités fromagères fabriquées dans le Wisconsin et en Suisse.Emmi détenait une participation de 22% dans Siggi's après deux transactions en 2012 et 2013, dont l'objectif était de renforcer sa présence sur le marché nord-américain du yogourt. L'entreprise new-yorkaise a été fondée en 2005 et emploie actuellement 50 personnes. Selon Lactalis, le chiffre d'affaires prévu de Siggi's en 2017 est de 147 mio USD.OPÉRATION À 50 MIOLes analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) ont évalué le montant empoché par Emmi à 50 mio CHF, ce qui devrait correspondre à 31% du bénéfice net attendu en 2018.Baader Helvea a réalisé la même estimation de bénéfice, ajoutant que le groupe offrait à ses actionnaires "un cadeau de Noël avec un peu de retard"."La transaction démontre une fois de plus le bilan solide d'Emmi en matière d'acquisitions et de fusions, qui crée de la valeur ajoutée pour les actionnaires grâce au rachat de cibles attrayantes", a souligné le courtier genevois.Le groupe français Lactalis emploie 7500 personnes dans 85 pays et a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 17,3 mrd EUR. Avec la reprise de Siggi's, Lactalis signe la troisième acquisition dans le domaine du yaourt aux Etats-Unis en un an, après le rachat de Stonyfield en août et de Karoun en mai 2017.A la Bourse suisse, l'action Emmi a profité vendredi de cette annonce. La nominative a progressé de 1,5% à 704,00 CHF, dans un marché élargi (SPI) en hausse de 0,58%.al/lk(AWP / 05.01.2018 17h57)