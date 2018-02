Emmi voit ses ventes annuelles progresser grâce à un 2e semestre dynamique

(synthèse)Zurich (awp) - Le fabricant de produits laitiers Emmi a enregistré en 2017 une croissance de son chiffre d'affaires grâce notamment à ses ventes en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe lucernois a confirmé ses objectifs de bénéfice pour l'exercice précédent."Emmi a connu un second semestre 2017 impressionnant. La croissance des ventes de fromages dans la division Amériques et les progrès réalisés dans les activités liées aux desserts ont contribué à atténuer la pression sur les importations et les prix en Suisse", relève jeudi le directeur général (CEO) Urs Riedener, cité dans le communiqué.Le chiffre d'affaires a crû de 3,2% à 3,36 mrd CHF, ce qui correspond à une croissance organique de 0,5%.Les résultats sont supérieurs au consensus AWP et le groupe a dépassé ses propres objectifs qui oscillaient entre -1% et 0%, grâce à un deuxième semestre dynamique.De juillet à décembre, Emmi affiche une croissance organique de 2,2% après un repli de 1,2% sur les six premiers mois, enregistrant ainsi la meilleure progression, hors effets acquisitions et change, en cinq ans, selon la banque UBS.Les facteurs de succès ont notamment été le secteur des fromages aux Etats-Unis (lait de vache et de chèvre), Emmi Caffè Latte (principalement en Suisse, en Grande-Bretagne et en Espagne), les desserts de Rachelli, le lait bio de la laiterie Gläserne Molkerei et le marché de la Tunisie, énumère le groupe lucernois.LA SUISSE BOÎTE UN PEUEn Suisse, le principal marché générant 51% des recettes, a vu ses ventes reculer de 0,6% à 1,73 mrd CHF. La pression sur les prix a généré un recul de 0,7% mais la performance du second semestre a permis d'atténuer le repli observé sur les six premiers mois, grâce au renforcement du commerce de détail. La hausse des importations de fromage en Suisse représente aussi un défi pour le groupe.En revanche, la division Amériques, qui englobe les Etats-Unis, le Canada et le Chili, mais également la Tunisie, l'Espagne (sans Lácteos Caprinos), la France et le Mexique a vu ses recettes progresser nettement. Ces dernières ont pris 9,7% à 949,8 mio CHF. Hors effets de change et d'acquisitions, la croissance s'est inscrite à 4,1%."Le développement positif du chiffre d'affaires organique est en particulier attribuable à l'évolution réjouissante des ventes en Tunisie et aux Etats-Unis", explicite Emmi.La part de la divisions Amériques s'est ainsi étoffé à 28% contre 27% en 2016.La division Europe, représentant 17% des ventes totales, a aussi connu une bonne évolution, avec une avancée de son chiffre d'affaires de 8,7% à 564,1 mio CHF, et une croissance organique de 0,8%."Les facteurs décisifs du revirement de tendance positif ont été la croissance des ventes de la laiterie Gläserne Molkerei et d'AVH Dairy ainsi que la stabilisation des activités du segment Desserts", fait remarquer Emmi.Emmi confirme les prévisions de bénéfice pour l'année complète, qui seront publiées le 5 mars. Le groupe prévoit un bénéfice opérationnel (Ebit) entre 195 et 205 mio CHF et une marge bénéfice net de 4 à 4,5%.L'ACTION CARTONNELes investisseurs semblaient apprécier les nouvelles du jour. L'action gagnait 5,4% à 725 CHF dans un SPI en repli de 0,80%.Les analystes dans leur ensemble louaient aussi des résultats meilleurs qu'escompté.Baader Helvea souligne que l'accélération au deuxième semestre a été plus solide qu'attendu. Les chiffres montrent, une fois de plus, que la direction d'Emmi est capable d'affronter avec succès les défis du secteur, écrit l'analyste. Emmi demeure un investissement très attrayant pour des investisseurs à long terme, ajoute le courtier genevois.Plus critique, Credit Suisse pour sa part note que la croissance annuelle des ventes (+3,2%) est due essentiellement à des acquisitions et que la progression organique est plutôt timide (+0,5%), bien que meilleure que l'objectif de l'entreprise et le consensus.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) pour sa part note que toutes les régions ont avancé au deuxième semestre. Les chiffres pour les ventes devraient avoir un impact positif sur les bénéfices, prédit l'analyste. Ce dernier anticipe un Ebit dans la fourchette supérieure des objectifs.lk/al/jh(AWP / 08.02.2018 12h45)