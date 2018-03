Emploi: la région lémanique échappe au regain d'optimisme ambiant

Zurich (awp) - Les rives au nord du Léman risquent de passer à côté de l'embellie prévue à court terme sur le front de l'emploi en Suisse, selon le baromètre trimestriel du moral des employeurs compilé par Manpower et publié mardi. Les intentions d'embauche progressent dans l'ensemble de 1% sur la période qui court d'avril à juin, emmenées notamment par les grandes entreprises.La région lémanique (-5%) constitue la grande exception au sein des sept zones couvertes par le spécialiste du placement de personnel. Zurich (+8%) et la Suisse centrale (+6%) n'avaient plus connu de tels regains d'optimisme depuis l'automne 2016.Par secteur d'activité, Agriculture, chasse, pêche et sylviculture (+10%) se place en tête de classement. Industrie manufacturière et Commerce (+4% chacun) complètent le podium. Les employeurs ne cachent en revanche pas leurs craintes dans les secteurs de la Construction (-12%). Ebranlée, la confiance des pourvoyeurs d'emploi de la rubrique Activités financières, assurances, immobilier et services aux entreprises a récupéré 2%.jh/rp(AWP / 13.03.2018 09h00)