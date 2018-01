Emprunt: ANZ New Zealand lève 200 mio CHF à 0,350%, échéance 2024

Zurich (awp) - Le groupe financier ANZ New Zealand émet un emprunt sous direction de Credit Suisse et UBS. Les conditions:montant: 200 mio CHF (clause de réouverture)taux: 0,350%prix d'émission: 100,225%libération: 22.02.2018durée: 6 ans et 240 jours, jus. 22.10.2024no valeur: 039'867'774 (7)rating émetteur: A1/AA-/AA- (Moody's/S&P/Fitch)cotation SIX: prov., dès le 20.02.2018kw/rp(AWP / 31.01.2018 17h20)