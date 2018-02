Emprunt: CBQ Finance Limited lève 335 mio CHF à 0,697%, échéance 2021

Zurich (awp) - CBQ Finance Ltd émet avec la garantie de la Commercial Bank of Qatar (CBQ) et sous la direction de Credit Suisse un emprunt aux conditions suivantes:montant: 335 mio CHF (avec clause de réouverture)taux d'intérêt: 0,697%prix d'émission: 100,00%durée: 3 ans, jusqu'au 22.03.2021libération: 22.03.2018rating: BBB+/A2/A (S&P/Moody's/Fitch)valeur: 40'195'689 (8)cotation SIX: provisoire, dès le 20.03.2018hr/uh(AWP / 27.02.2018 13h33)