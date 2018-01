Zurich (awp) - La Deutsche Bank émet un emprunt en régie propre et avec collaboration d'UBS (no books). Les conditions:montant: 175 mio CHFtaux: 0,625%prix d'émission: 100,320%libération: 08.02.2018durée jus.: 08.02.2023rating: Baa2/BBB-/BBB+ (Moody's/S&P/Fitch)no valeur: 39'919'839 (6)cotation SIX: prov., dès le 06.02.2018ra/tp/rp(AWP / 15.01.2018 17h13)