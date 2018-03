Emprunt: Givaudan lève 350 mio CHF en deux tranches

Vernier (awp) - Givaudan lève sous la direction de UBS, BNP, Deutsche Bank et HSBC deux emprunts dont voici les conditions:tranche 1montant: 150 mio CHFcoupon: variable, basé sur le Libor à 3 mois en CHF;0% (Floor) à 0,05% (Cap) par période d'intérêtsprix d'émission: 100,815%libération: 09.04.2018durée: 2 ans, jusqu'au 09.04.2020no valeur: 40'780'975 (2)rating: Low A / A- (CS/UBS)cotation: SIX, 1er jour de négoce prévu le 05.04.2018tranche 2montant: 200 mio CHFcoupon: 0,375%prix d'émission: 100,017%libération: 09.04.2018durée: 7 ans, jusqu'au 09.04.2025rating: Low A / A- (CS/UBS)cotation: SIX, 1er jour de négoce prévu le 05.04.2018ra/buc(AWP / 13.03.2018 19h15)