Emprunt: Schindler lève 500 millions en deux tranches

Zurich (awp) - Schindler lève 500 millions de francs en deux tranches, sous direction d'UBS et de la Banque cantonale de Lucerne. Les conditions:tranche 1:montant: 100 mio CHFtaux: 0,0%prix d'émission: 100,502%libératon: 05.06.2018durée: 2 ans, jus. 05.06.2020no valeur: 41'451'004 (7)rating: A (UBS, positive) / High A (CS, stable)cotation SIX: dès le 01.06.2018tranche 2:montant: 400 miko CHFtaux: 0,25%prix d'émission: 100,161%libéraation: 05.06.2018durée: 5 ans, jus, 05.06.2023no valeur: 41'451'005 (4)rating: A (UBS, positive) / High A (CS, stable)cotation SIX: dès le 01.06.2018kw/tp/rp(AWP / 02.05.2018 16h30)