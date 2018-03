Emprunt: Sika lève 300 mio CHF en deux tranches

Zurich (awp) - Sika a émis sous la direction d'UBS, Credit Suisse et des banques cantonales de Zurich (ZKB) et de Lucerne (LUKB) deux emprunts dont voici les conditions:1ère tranchemontant 160 mio CHF (avec clause de réouverture)coupon: variable, basé sur le Libor 3 mois en CHF;0% (Floor) à 0,05% (Cap) par période d'intérêtprix d'émission: 100,602%libération: 27.03.2018durée: 2 ans, jusqu'au 27.03.2020no valeur: 40'699'082 (7)rating: A- (S&P)cotation: SIX, premier jour de négoce prévu le 23.03.20182e tranchemontant: 140 mio CHF (avec clause de réouverture)coupon: 0,60%prix d'émission: 100,351%libération: 27.03.2018durée: 8 ans, jusqu'au 27.03.2026no valeur: 40'699'083 (5)rating: A- (S&P)cotation: SIX, premier jour de négoce prévu 23.03.2018rw/buc(AWP / 05.03.2018 19h07)