Emprunt: Swiss Credit Card Issuance lève 200 millions à 0,1%, échéance 2021

Zurich (awp) - Swiss Credit Card Issuance émet un emprunt sous direction du Credit Suisse. Les conditions:montant:; 200 millions de francs, dont190,4 millions de Class A Notestaux: 0,1% pour les Class A Notesprix d'émission: 100,000%libération 15.06.2018durée: 3 ans, jus. 15.06.2021rating: AAA/AAA (S&P/Fitch)no valeur: 41'708'609 (4) pour les Class A Notescotation SIX: prov., dès le 13.06.20186,6 millions de francs sont levés sous forme deClass B Notes avec un taux de 0,875% et 3 millionsde francs sous forme de Class C Notes avec un tauxde 1,875%.dm/cf/rp(AWP / 29.05.2018 14h40)