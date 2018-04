Emprunt: Transurban Queensland lève 200 mio CHF à 1%, échéance 2025

Zurich (awp) - Transurban Queensland, via sa filiale Transurban Queensland Finance, a contracté un emprunt sous la direction d'UBS, avec une contribution de Julius Bär, des banques cantonales de Lucerne et de Zurich, ainsi que de Raiffeisen Suisse. Les conditions:montant: 200 mio CHFcoupon: 1,000%prix d'émission: 100,867%libération: 08.05.2018durée: jusqu'au 08.12.2025No. valeur: 40'960'636 (2)rating: BBB (S&P)cotation: SIX, provisoire jusqu'au 04.05.2018ra/fr(AWP / 11.04.2018 16h36)