Emprunt: la Banque des lettres de gages lève 1033 mio CHF en quatre tranches

Zurich (awp) -La Banque des lettres de gages des établissements suisse de crédit hypothécaire a rouvert sous la direction de Credit Suisse et Raiffeisen Suisse des emprunts aux conditions suivantes:série 591 (2ème réouverture)montant: 310 mio CHFnouveau total: 756 mio CHFtaux d'intérêt: 1,375%prix d'émission: 109,289%libération: 19.01.2018durée: 6 ans et 295 jours, jusqu'au 14.11.2024rating: Aaa (Moody's)valeur jusqu'à libération: 39'288'575 (9)valeur après libération: 23'984'012 (4)cotation SIX: provisoire, dès le 17.01.2018série 653 (1ère réouverture)montant: 423 mio CHFnouveau total: 623 mio CHFtaux d'intérêt: 0,250%prix d'émission: 100,235%libération: 19.01.2018durée: 9 ans et 263 jours, jusqu'au 12.10.2027rating: Aaa (Moody's)valeur jusqu'à libération: 39'288'576 (7)valeur après libération: 37'394'509 (3)cotation SIX: provisoire, dès le 17.01.2018série 645 (1ère réouverture)montant: 100 mio CHFnouveau total: 450 mio CHFtaux d'intérêt: 0,625%prix d'émission: 100,577%libération: 19.01.2018durée: 19 ans et 4 jours, jusqu'au 23.01.2037rating: Aaa (Moody's)valeur jusqu'à libération: 39'288'577 (5)valeur après libération: 34'755'692 (7)cotation SIX: provisoire, dès le 17.01.2018série 640 (1ère réouverture)montant: 200 mio CHFnouveau total: 400 mio CHFtaux d'intérêt: 0,375%prix d'émission: 93,026%libération: 19.01.2018durée: 25 ans et 244 jours, jusqu'au 23.09.2043rating: Aaa (Moody's)valeur jusqu'à libération: 39'288'578 (3)valeur après libération: 33'833'042 (3)cotation SIX: provisoire, dès le 17.01.2018cf/jh(AWP / 09.01.2018 13h46)