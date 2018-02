Emprunt: la Banque des lettres de gages rouvre la série 644 pour 400 mio CHF

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gages des établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert sous la direction de Credit Suisse, d'UBS et de Raiffeisen Suisse sa série 644 aux conditions suivantes:Série 644 (1ère réouverture)montant additionnel: 400 mio CHF (avec clause de réouverture)montant total: 623 mio CHFtaux d'intérêt: 0,375%prix d'émission: 98,845% plus 0,375% d'intérêts encourus depuis le21.03.2017libération: 22.02.2018durée: 10 ans et 29 jours, jusqu'au 21.03.2028rating: Aaa (Moody's)valeur:- jusqu'à libération: 40'195'681 (5)- après libération 34'755'691 (9)cotation SIX: dès le 20.02.2018kw/jh(AWP / 05.02.2018 12h01)