En Afrique, un bouillonnement de start-up qui commence à attirer les investisseurs

Les start-up africaines, à l'honneur au salon international VivaTech cette semaine à Paris, sont en pleine explosion et commencent à séduire les investisseurs, même si les sommes investies restent très loin des dépenses américaines ou européennes.La Banque mondiale recense 443 incubateurs de start-up à travers le continent, alors qu'ils n'étaient encore qu'une dizaine au début de la décennie.Selon une étude du fonds d'investissement Partech Ventures, les levées de fonds de jeunes pousses en Afrique ont grimpé de 53% en 2017, atteignant 560 millions de dollars. L'étude a recensé 128 opérations de levées de fonds sur le continent, une hausse de 66% sur l'année antérieure."Il y a des petites lumières qui s'allument un peu partout" en Afrique, relève Gilles Babinet, expert de la transformation numérique auprès de la Commission européenne et bon connaisseur des start-up africaines. Mais on est encore très loin "des 20 milliards d'euros" de capital-risque levés en 2017 par les start-up européennes, "et il y a encore beaucoup de travail pour constituer des écosystèmes pérennes et solides".Dans la finance, l'énergie, la santé, l'éducation, les start-up africaines lèvent certains des freins qui grèvent traditionnellement le développement de l'économie du continent.Un développement accéléré par l'explosion de la téléphonie mobile: selon une étude du cabinet Deloitte, 660 millions d'Africains devraient être équipés d'un smartphone en 2020, soit plus d'un habitant sur 2 - même si seulement 500 millions de ces appareils auront accès à internet.L'Afrique a ainsi vu se développer un ensemble unique d'applications financières utilisant les systèmes de paiements par téléphone mobile mis au point par les opérateurs télécoms comme Orange, MTN, ou Vodafone, remédiant à la sous-bancarisation du continent.Les start-up africaines "sont en train de construire des services financiers de plus en plus sophistiqués" autour des systèmes de paiements par téléphone mobile, qui vont jusqu'aux "produits d'épargne, de crédit ou d'assurance", explique Tidjane Deme, du fonds d'investissement Partech Africa, une filiale de Partech Ventures.Au Sénégal, les français Total et Worldwide (paiements électroniques) ont investi cet été 3,7 millions d'euros dans la start-up InTouch du Sénégalais Omar Cisse. Celle-ci commercialise un agrégateur permettant aux commerçants de recevoir les versements des nombreux services de paiement par téléphone mobile existant sur le marché.Les start-up se retrouvent aussi beaucoup dans le domaine de l'énergie, pour pallier notamment les faiblesses chroniques des services d'électricité africains. M-Kopa, fondée à Nairobi, propose par exemple d'installer des panneaux solaires chez les particuliers moyennant un dépôt initial équivalent à 35 dollars, puis 365 micro-paiements de 45 centimes sur téléphone mobile, à l'issue desquels le client devient propriétaire.Elles sont nombreuses aussi dans la logistique, comme Trade Depot, une plateforme nigériane accessible par téléphone mobile qui met en relation les grands fournisseurs de biens de consommation - comme Coca Cola par exemple - avec la myriade de petits détaillants de l'économie informelle qui vendent leurs produits."En Afrique, là où il y a un problème, il y a toujours une solution, et une idée de start-up en gestation", sourit Samir Abdekrim, auteur de "Start-up lions", un livre reportage sur les jeunes pousses du continent africain.Le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud ont pris une longueur d'avance dans le développement d'entreprises viables et concentrent encore les trois quarts du montant des levées de fonds.Mais la part de ces trois champions diminue légèrement chaque année, selon l'étude de Partech Ventures."Il y a d'autres marchés où il se passe beaucoup de choses", comme le Ghana, la Tanzanie et l'Ouganda en Afrique anglophone, ou le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun en Afrique francophone, souligne Tidjane Deme.Le Rwanda, dont le président Paul Kagame visitera jeudi Vivatech avec le président Emmanuel Macron, fait aussi partie des pays ou les start-up se développent, devenant une plateforme régionale pour servir les pays voisins, ajoute-t-il."Le Rwanda est une aventure assez magique parce que ce pays qui a été particulièrement meurtri a réussi une transformation non seulement des esprits mais également de son économie grâce à l'approche numérique", soulignait récemment Maurice Lévy, fondateur de VivaTech.(©AFP / 22 mai 2018 11h46)