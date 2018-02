En Allemagne, la bataille des salaires gagne l'énergie

Berlin - Après la métallurgie et les fonctionnaires, la bataille allemande pour les salaires gagne le secteur de l'énergie, avec de premières "grèves d'avertissement" la semaine prochaine, la forte croissance attisant les revendications sociales.Quelque 10.000 salariés de l'énergéticien EON en Allemagne sont appelés à cesser le travail "à partir de lundi" dans toutes les régions, a annoncé vendredi le syndicat de la chimie IG BCE.Il s'agit "d'augmenter la pression" sur les entreprises de la branche énergie, qui ont offert fin janvier "une hausse des salaires de 2,1% sur 18 mois", quand IG BCE et le syndicat des services Verdi réclament 5,5% d'augmentation."Les employeurs se sont braqués et ne tiennent compte ni de la bonne situation économique, ni de la productivité des salariés. Leur offre est totalement insuffisante", déplore Holger Nieden, qui mène les négociations pour l'IG BCE.Toujours dans l'énergie, d'autres grèves d'avertissement sont programmées la semaine prochaine chez PreussenElektra, spécialiste des centrales nucléaires, et au sein des fournisseurs d'électricité Avacon et Tennet.- Travailler moins ? -Comme annoncé par les observateurs, ce conflit s'inspire de la bataille menée avec succès par le puissant syndicat IG Metall dans la métallurgie, vaste branche couvrant 3,9 millions de salariés et comprenant notamment l'automobile.Après une série de grèves de plus en plus paralysantes pour le secteur, conformément au jeu habituel des négociations salariales en Allemagne, IG Metall a arraché la semaine dernière une hausse des salaires de 4,3%, après avoir initialement exigé 6%.Le syndicat a par ailleurs obtenu un accord inédit sur le droit à la semaine de 28 heures - pour une durée limitée et sans compensation de la perte de salaire - au nom de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.Cette revendication a nourri la réflexion sur le temps de travail dans d'autres secteurs, dans un contexte où le manque de bras se fait déjà sentir, mais les syndicats des autres branches ont finalement concentré leurs efforts sur la rémunération.Jeudi dernier, les fonctionnaires allemands ont ainsi réclamé 6% d'augmentation, faisant ressurgir, en cas d'impasse, le spectre des grèves menées en 2016 dans les crèches et les aéroports.- Stimuler l'inflation -Les négociations les concernant débuteront le 26 février prochain et impliqueront directement le ministre de l'Intérieur, poussant le gouvernement allemand à envoyer un premier signal politique sur les salaires."L'ère de la modération salariale", l'une des clés de la compétitivité allemande depuis la Réunification au détriment de ses voisins européens, est bel et bien "révolue", constataient en novembre dernier les "Sages", un forum d'économistes conseillant le gouvernement allemand.Les salaires allemands ont déjà progressé "plus vite que la productivité horaire" depuis six ans, soulignaient-ils, mais le mouvement s'est accéléré ces deux dernières années, à mesure que la croissance et le chômage historiquement bas, descendu à 5,4% en janvier, rendaient aux syndicats leur pouvoir de négociation.Et la fiche de paie des Allemands intéresse bien au-delà de leurs frontières, tant les partenaires internationaux de Berlin multiplient les appels à réduire l'énorme excédent courant du pays et à redistribuer du pouvoir d'achat.L'évolution des salaires est par ailleurs scrutée par la Banque centrale européenne, qui peine toujours à voir l'inflation en zone euro rejoindre son objectif, malgré la solidité de la conjoncture censée stimuler les prix.(©AFP / 16 février 2018 16h15)