En Russie, au moins 64 morts dans l'incendie d'un centre commercial

Les autorités russes ont dénoncé lundi de graves négligences et des violations des normes de sécurité après l'incendie qui a ravagé la veille un centre commercial à Kemerovo en Sibérie, faisant au moins 64 morts dont neuf enfants.Le Comité d'enquête, l'instance chargée des principales investigations criminelles en Russie, a dit avoir découvert des "violations flagrantes", tant dans sa construction que dans sa mise en exploitation.Les enquêteurs et les témoins évoquent notamment des issues de secours fermées à clé et une absence totale d'alertes pour avertir les clients du centre commercial du début de l'incendie."Il n'y a eu aucune annonce, les gens ont juste commencé à courir vers la sortie. Ensuite, il y a eu une odeur de brûlé. On a commencé à comprendre que ce n'était pas un exercice", a déclaré une femme à la chaîne de télévision Rossia 24.Un autre témoin, interrogé par la radio BFM, a évoqué des classes d'enfants venus des villages avoisinants qui se trouvaient dans le cinéma au moment de l'incendie, dans des salles fermées à clé par les accompagnateurs."La question est la suivante : pourquoi les portes étaient-elles fermées ?", s'est indigné le vice-gouverneur de la région, Vladimir Tchernov, cité par l'agence de presse TASS.Une enquête a été ouverte pour "violation des règles de sécurité" et quatre personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles le locataire du local où s'est déclenché l'incendie et le directeur de la société gérant le centre commercial.Le Comité d'enquête a aussi dit étudier la responsabilité d'une cinquième personne, membre d'une société chargée de la sécurité dans le centre commercial, soupçonné d'avoir débranché le système d'annonces sonores quand l'incendie a éclaté.Doté d'un sauna, de plusieurs salles de cinéma et de restaurants ainsi que d'un bowling, le centre commercial était très fréquenté dimanche.Des images diffusées lundi par la chaîne de télévision Life, présentées comme des images de vidéosurveillance du lieu du départ de l'incendie, montrent une foule partir en courant avant qu'une fumée noire ne recouvre l'espace en quelques secondes.Les services de secours ont annoncé avoir inspecté tous les étages du bâtiment, dont le toit s'est presque entièrement effondré, recouvrant 1.500 m2 de gravats, à la recherche des corps de victimes.L'incendie avait été maîtrisé vers 17H30 GMT dimanche, plus de six heures après son déclenchement, mais de la fumée a de nouveau commencé à s'échapper du centre commercial lundi matin, mobilisant une fois encore les pompiers avant d'être éteint."Actuellement, la mort de 64 personnes a été confirmée", a fait savoir le comité d'enquête.Les corps de 58 personnes ont été pour le moment extraits des décombres, a précisé le ministre des Situations d'urgence, Vladimir Poutchkov, ajoutant que la structure du bâtiment n'était "pas stable" et pouvait s'effondrer.Au moins neuf enfants figurent parmi les morts, selon un porte-parole local du ministère des Situations d'urgence, Boris Dedioukhine, cité par l'agence de presse Ria Novosti. Un autre responsable du ministère a précisé que seuls 23 corps avaient pu jusqu'à présent être identifiés.Le président Vladimir Poutine a présenté ses "profondes condoléances" aux proches des personnes tuées par la voix de son porte-parole, Dmitri Peskov.Le pape François, la chancelière allemande Angela Merkel, la Première ministre britannique Theresa May, le président du Conseil européen Donald Tusk et le département d'Etat américain, en même temps qu'il annonçait à Moscou l'expulsion de 60 diplomates russes, ont également présenté leurs condoléances.Un enfant de 11 ans et une jeune fille de 18 ans qui ont sauté du troisième étage pour échapper aux flammes sont hospitalisés et se trouvent dans un état grave, a déclaré la ministre de la Santé Veronika Skvortsova.Dix autres personnes ont été hospitalisées et "se trouvent dans un état presque satisfaisant mais il faut prendre en compte le fait que nombre d'entre eux ont perdu des membres de leur famille et certains d'entre eux, leurs enfants", a ajouté la ministre.De nombreux habitants se sont manifestés spontanément pour donner leur sang dans les hôpitaux de Kemerovo.Tous les ans, de nombreuses personnes périssent dans des incendies en Russie, souvent en raison d'une application laxiste des règles de sécurité.En décembre 2015, 23 patients d'un hôpital psychiatrique du sud-ouest de la Russie avaient péri dans l'incendie d'un bâtiment en bois.En 2013, deux autres incendies dans des établissements psychiatriques avaient provoqué la mort de respectivement 37 et 38 personnes.(©AFP / 26 mars 2018 18h20)