La volatilité a fait son retour sur les marchés en raison notamment des incertitudes liées à l’inflation. On doit s’attendre à un environnement plus volatil qu’en 2017, même si les fondamentaux restent positifs. En matière d’investissement, il faudra faire preuve de flexibilité et profiter, selon le positionnement de son portefeuille, des périodes de consolidation. Sans oublier les risques, même contenus, d’une guerre commerciale.