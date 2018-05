Enbridge cède une filiale de gaz aux USA pour 1,1 md USD

ENBRIDGE INC.

Montréal - L'opérateur d'oléoduc canadien Enbridge a annoncé mercredi la vente d'actifs dans le gaz naturel et liquéfié aux Etats-Unis à une filiale de la société américaine d'investissement ArcLight Capital Partners pour un peu plus de 1,1 milliard de dollars américains, en numéraire.Enbridge cède sa filiale américaine Midcoast Operating, active dans le transport, la production et la vente de gaz naturel et de gaz liquéfié autour des bassins gaziers des Etats du Texas, d'Oklahoma et de la Louisiane.La cession de Midcoast "marque une étape importante" pour Enbridge qui veut se rapprocher de son coeur de métier, soit le transport de gaz et de pétrole, et le place en position d'atteindre son objectif de vendre pour 3 milliards de dollars canadiens d'actifs secondaires en 2018, a indiqué AL Monaco, PDG du groupe, dans un communiqué.Les produits serviront à renforcer la situation financière d'Enbridge et à accroître sa flexibilité financière pour financer quelque 22 milliards de dollars canadiens (14,4 mds d'euros) de projets.La transaction doit être bouclée à l'automne.jl/mbr/nth(©AFP / 09 mai 2018 17h49)