Enbridge: recul du bénéfice au 1T

ENBRIDGE INC.

Montréal - L'opérateur d'oléoducs canadien Enbridge a enregistré un recul de son bénéfice net au premier trimestre avec des dépréciations d'actifs, en dépit d'une augmentation des volumes transportés.Le bénéfice net trimestriel s'est monté à 445 millions de dollars canadiens (290,83 millions d'euros), en baisse de 30% sur un an, a indiqué Enbridge jeudi dans un communiqué.Corrigé des provisions pour charges de dépréciation d'actifs aux Etats-Unis avant leur cession annoncée mercredi, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté de 1,4 milliard CAD, soit deux fois plus qu'entre janvier et mars l'an dernier.Sur cette base et ramené à une action, le bénéfice est de 82 cents, soit 14 cents de mieux que les prévisions moyennes des analystes.Le résultat courant avant impôt, amortissements et frais financiers a reculé de 17% à 1,9 milliard CAD entre janvier et mars.Par secteur, ce résultat courant a baissé de 22% pour le transport de pétrole à 1,2 milliard et a chuté de 73% à 126 millions pour le transport de gaz. La distribution de gaz a vu son résultat courant bondir de 64% à 636 millions CAD.Le PDG d'Enbridge Al Monaco a qualifié les résultats trimestriels de "solides" grâce notamment à l'intégration l'an dernier de la société américaine Spectra Energy suite à son acquisition pour 37 milliards CAD."Le réseau d'oléoducs principal a transporté les volumes les plus élevés" jamais enregistrés pour un trimestre, a-t-il ajouté.La cession d'actifs de plus de trois milliards dans des activités non stratégiques va favoriser le désendettement tout en rapprochant Enbridge de son "modèle composé exclusivement de pipelines et de services publics", a expliqué Al Monaco.Mercredi, Enbridge avait annoncé la vente pour un peu plus de 1,1 milliard de dollars américains d'actifs dans le gaz naturel et liquéfié aux Etats-Unis à une filiale de la société américaine d'investissement ArcLight Capital Partners.mbr/nas(©AFP / 10 mai 2018 12h26)