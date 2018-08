Encana: prix et production atténuent les pertes au 2T

ENCANA

Montréal - Le producteur gazier et pétrolier canadien Encana a annoncé mercredi une perte au deuxième trimestre, mais moindre que prévue, grâce à l'augmentation de sa production et la remontée des cours du brut.Le deuxième groupe gazier d'Amérique du Nord a subi une perte de 151 millions de dollars américains sur la période d'avril à juin, en raison d'une moins-value comptable de 326 millions de dollars et d'une perte sur changes.L'an dernier, Encana avait dégagé un bénéfice net de 331 millions de dollars pour la même période.Hors éléments exceptionnels et ramené à une action, Encana a dégagé un bénéfice de 21 cents, soit 9 cents de plus que le consensus des analystes.La production totale de pétrole, de condensés et de gaz a été de 338.000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j), en hausse de 7% sur un an.La seule production de pétrole et condensés a augmenté de 24% sur un an, tirée par une forte hausse du gisement Permian dans le sud des Etats-Unis. Le prix moyen réalisé a progressé de 12% à 58 dollars le baril.Encana a cependant été affecté par une légère diminution de sa production gazière.Le chiffre d'affaires a bondi de 36% à près de 1,3 milliard de dollars.Le groupe canadien a répété être en bonne voie pour réaliser son objectif d'augmenter sa production de plus de 30% pour l'ensemble de l'exercice 2018 et d'atteindre au dernier trimestre une production comprise entre 400.000 et 425.000 bep/j.jl/et/bp(©AFP / 01 août 2018 14h32)