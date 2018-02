Endress+Hauser a nettement augmenté son chiffre d'affaires en 2017

Zurich (awp) - Le spécialiste des techniques de mesure et d'automatisation Endress+Hauser a augmenté ses ventes l'an dernier. Basée à Reinach, l'entreprise a précisé jeudi que la progression a été largement étayée. Elle a ajouté que la profitabilité a été bonne et que le degré d'occupation des capacités a nettement augmenté.Le chiffre d'affaires a progressé de 4,8% à 2,2 mrd EUR l'an dernier. En monnaies locales, la hausse est de 6%.La conjoncture dopée par la consommation a aussi eu des effets sur la branche des biens d'investissements, a commenté le directeur général (CEO) Matthias Altendorf, cité dans le communiqué. La progression de la demande s'est faite sentir au niveau de la production et a permis la créations de nombreux emplois.Fin 2017, le groupe comptait 13'300 collaborateurs, un bon 2% de plus que fin 2016.Pour l'exercice en cours, la direction est optimiste. Les affaires ont encore accéléré au 4e trimestre passé et la nouvelle année a débuté sur un carnet de commandes plus fourni. Le groupe table sur une croissance à un chiffre en pourcent des recettes.Les résultats détaillés seront présentés le 8 mai.uh/rw/rp/al(AWP / 08.02.2018 13h39)