Endress+Hauser investit au Portugal et compte y doubler ses ventes d'ici 5 ans

Zurich (awp) - Le groupe de technologie industrielle Endress+Hauser a inauguré vendredi de nouvelles installations à Palmela, dans la périphérie de Lisbonne. Dans une interview au portail Dinheiro Vivo, Matthias Altendorf, le directeur général (CEO) du fabricant bâlois d'appareils de mesure de précision, affirme vouloir doubler ses ventes au Portugal d'ici les cinq prochaines années."Ces cinq dernières années, nous avons enregistré (au Portugal) un taux de croissance de 40%", a affirmé le patron d'Endress+Hauser. "En 2018, nous avons déjà crû de plus de 20% et je pense que nous devrions pouvoir atteindre environ 5-6 millions d'euros de ventes cette année", a-t-il ajouté, articulant un objectif de 10 millions d'ici 5 ans pour ce marché.Au cours de l'année écoulée, l'entreprise est parvenue à augmenter sa part sur le marché portugais à 20%, contre 15% un an plus tôt, a pour sa part indiqué le directeur de la filiale locale, Paulo Loureiro. Endress+Hauser entend devenir leader du marché portugais. "C'est notre objectif", a assuré le patron du groupe.Si le chiffre d'affaires visé au Portugal reste modeste par rapport au 2,2 milliards d'euros générés à l'échelle du groupe (+4,8% sur un an), le dirigeant met en avant l'importance stratégique du marché portugais "pour approvisionner les marchés avec lesquels l'industrie locale a de bonnes relations, comme le Mozambique et le Brésil".Présent au Portugal depuis 2002, Endress+Hauser y emploie une vingtaine de personnes et compte parmi ses clients d'importants acteurs de l'économie locale comme Tecnocon (automation industrielle), Hovione (pharma), Repsol (pétrole et gaz), Galp (énergie), Continental (pneumatiques), Central de Cervejas (brasserie).buc/jh(AWP / 20.04.2018 13h29)