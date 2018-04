Enedis prévoit la suppression de 2.500 emplois d'ici 2021 selon les syndicats

Paris - Des syndicats d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France, ont chiffré à 2.500 le nombre de suppressions de postes "d'ici 2021" dans le cadre des orientations stratégiques de l'entreprise mais la direction a contesté formellement mercredi ces chiffres."Ce sont 2.500 emplois qui vont être supprimés d'ici 2021, dont la grande majorité dans les services techniques", a alerté la FNME-CGT dans un communiqué. "Ces suppressions de postes auront pour corollaire la fermeture de centaines de sites de proximité", a-t-elle estimé."Il n'y a pas de fermeture de sites", a démenti auprès de l'AFP la direction d'Enedis. "On tient à rassurer les collectivités territoriales, nous restons une entreprise de proximité."De même, "nous ne sommes pas du tout en accord avec le chiffre annoncé de 2500 suppressions d'emplois", a contesté l'entreprise. "Aujourd'hui, Enedis embauche plus de 1000 personnes par an", a-t-elle dit."Oui il embauche mais il n'embauche pas la volumétrie qui correspond aux départs en inactivité, donc le solde d'année en année est négatif", a soutenu Bruno Bosquillon (CGT). Le chiffre de 2.500 postes, "c'est le solde net", a confirmé à l'AFP une autre source syndicale, évoquant elle aussi des "non-renouvellements de postes", c'est-à-dire des départs non remplacés.Une procédure d'alerte économique et sociale a été lancée par le Comité central d'entreprise (CCE) d'Enedis, après "la présentation des orientations stratégiques le 15 mars", a déclaré à l'AFP Etienne Poirel, secrétaire du CCE.Dans ce cadre, "un rapport" sera établi avec l'aide d'un cabinet d'expertise comptable "sur la situation réelle de l'entreprise et ses conséquences pour la période 2018-2021", selon la résolution adoptée par les représentants du personnel en CCE le 18 avril. C'est la première fois que cette procédure est utilisée depuis la création de la filiale de Distribution en 2008, peut-on lire.Selon un documents interne à l'entreprise et consulté par l'AFP, les prévisions d'effectifs dans le cadre du plan moyen terme 2018-2021 seraient bien à la baisse, passant de 36.300 fin 2018 à 34.100 fin 2021, soit 2.200 de moins.Dans un communiqué, le CCE a dénoncé "une dégradation du service aux usagers et un abandon progressif des zones rurales". Il a signalé "une tension sociale alarmante" et des choix guidés "par une logique financière de court terme dont l'objectif principal semble être de maintenir un niveau de dividendes élevés".Selon la CGT, le projet de compteurs numériques connectés Linky serait désigné par la direction de l'entreprise comme responsable des réductions d'effectifs, "en totale contradiction avec les engagements pris par Enedis d'un effet +neutre+ sur l'emploi au lancement du projet."Là encore, l'entreprise dément: "effectivement vous n'avez plus besoin de personnes pour aller faire cette relève (de la consommation d'électricité) mais les personnes qui sont sur ce type de postes" sont redéployées sur "des nouveaux métiers", a assuré Enedis.(©AFP / 25 avril 2018 17h59)