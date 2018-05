Enel: bénéfice net en hausse de 18,9% au 1T, objectifs confirmés

ENEL

Milan - Le géant italien de l'énergie Enel a confirmé mercredi ses objectifs pour 2018 après avoir enregistré au premier trimestre une hausse de 18,9% de son bénéfice net, à 1,169 milliard d'euros, un chiffre supérieur aux attentes.Les analystes tablaient sur 978 millions d'euros, selon le consensus Factset Estimates.L'Ebitda a lui progressé de 3,1% à 4,037 milliards d'euros, là aussi au-dessus des attentes (3,93 milliards).Le chiffre d'affaires est en revanche en recul de 2,2%, à 18,94 milliards d'euros, et inférieur au consensus (19,5 milliards), en raison de taux de change défavorables en particulier en Amérique du Sud.La dette nette industrielle a atteint 37,87 milliards d'euros, contre 37,4 milliards fin 2017."Enel a publié des résultats excellents au premier trimestre, avec une croissance à deux chiffres du bénéfice net, liée majoritairement aux énergies renouvelables et aux réseaux, deux élements clés de la croissance industrielle de notre plan stratégique", s'est félicité son patron, Francesco Starace, cité dans le communiqué.Il a précisé que le groupe avait continué de "travailler dur afin d'améliorer encore (son) efficacité opérationnelle ", lui permettant de réduire de 2,6% ce type de dépenses, et avait poursuivi sa simmplication, avec sa réorganisation au Chili.Forts de ce bon trimestre et de perpectives encourageantes, M. Starace a confirmé les objectifs 2018 du groupe. Il table sur un Ebitda courant de 16,2 milliards d'euros et un bénéfice net courant de 4,1 milliards.En 2017, son bénéfice net avait progressé de 47% à 3,779 milliards d'euros, et son chiffre d'affaires de 5,8%, à 74,7 milliards.Enel est actuellement engagé dans une bataille avec l'espagnol Iberdrola pour s'emparer du distributeur d'électricité brésilien Eletropaulo. Ils ont augmenté tous les deux à plusieurs reprises leurs offres, proposant désormais autour de 1,3 milliard d'euros.Les enchères auront lieu le 4 juin, et de nouvelles offres peuvent être présentées d'ici au 14 mai.cco/tes(©AFP / 09 mai 2018 16h05)