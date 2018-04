Enel lance une OPA sur Eletropaulo au Brésil

ENEL

Rome - Le géant italien de l'énergie Enel a annoncé mardi soir le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) pour 1,1 milliard d'euros sur Eletropaulo, la société de distribution d'électricité de Sao Paulo.L'OPA a été lancée par Enel Sudeste, filiale d'Enel Brasil, pour racheter la totalité de l'entreprise privatisée en 1998.L'offre propose 28 réals par action, ce qui place la valeur de la société à 4,7 milliards de réals, soit 1,1 milliard d'euros au taux de change actuel, a précisé le groupe dans un communiqué.Elle ne sera finalisée que si Enel arrive à mettre la main sur plus de 50% du capital et que l'autorité antitrust et le régulateur du marché énergétique au Brésil donnent leur feu vert."La transaction s'inscrit dans le plan stratégique actuel d'Enel Group et, si elle aboutit, marquera un pas en avant dans le renforcement de la présence du groupe dans le secteur de la distribution (d'énergie) au Brésil", a expliqué Enel.En 2017, Enel a enregistré une hausse de 5,8% de son chiffre d'affaires, à 74,7 milliards d'euros, et de 2,6% de son Ebitda, à 15,7 milliards.fcc/pb(©AFP / 17 avril 2018 17h59)