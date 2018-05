Energias de Portugal (EDP): bénéfice trimestriel en baisse de 23%

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL

Lisbonne - Le groupe d'électricité et de gaz Energias de Portugal (EDP) a annoncé jeudi avoir dégagé au premier trimestre 2018 un bénéfice net en baisse de 23%, à 166 millions d'euros contre 215 millions d'euros à la même période de l'an dernier.Mais en base comparable, sans tenir compte d'évènements non récurrents, le bénéfice aurait reculé de seulement 5%, a souligné le groupe dans un communiqué.La croissance enregistrée par sa filiale pour les énergies renouvelables et celle qui détient les actifs du groupe au Brésil a "plus que compensé" l'impact négatif découlant de "modifications réglementaires adverses", a-t-il précisé.Le chiffre d'affaires d'EDP a toutefois également baissé de 5% en glissement annuel, à 4,09 milliards d'euros et son excédent brut d'exploitation (EBITDA) a reculé de 12%, à 893 millions d'euros.La dette nette d'EDP, dont le principal actionnaire est le groupe China Three Gorges avec une participation de 21,35% du capital, s'élevait fin mars à 13,8 milliards d'euros, en baisse de 1% par rapport à fin décembre 2017.A la Bourse de Lisbonne, le titre d'EDP a terminé jeudi en hausse de 1,01% à 3,09 euros, mais sa filiale EDP Renovaveis a cédé 1,64% à 7,80 euros.tsc/nas(©AFP / 10 mai 2018 17h06)