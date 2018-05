Energie: TIRU (groupe EDF) remporte un premier contrat en Pologne

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - La société TIRU, une filiale de Dalkia (groupe EDF), a annoncé lundi avoir remporté un premier gros contrat en Pologne, pour produire de l'énergie à partir de déchets à Gdansk."La ville de Gdansk (Nord) a signé, le lundi 7 mai 2018, avec le groupement auquel TIRU participe, un contrat d'une durée de 29 ans pour la construction et l'exploitation d'une unité de valorisation énergétique des combustibles solides de récupération", indique l'entreprise dans un communiqué.TIRU pèse 80% dans ce consortium, aux côtés d'Astaldi (génie civil) et de TME (équipements), pour 10% chacun.Les travaux doivent s'achever fin 2021, avec pour objectif la production d'électricité et de chaleur pour le réseau de chauffage urbain de la ville.La société n'a fourni aucun détail financier mais une installation de ce type représente généralement un investissement de 100 à 150 millions d'euros."Avec ce contrat, TIRU vient compléter l'offre du groupe Dalkia en Pologne, déjà présent dans l'exploitation de réseaux de chaleur et dans l'efficacité énergétique des bâtiments", a souligné Pierre de Montlivault, son directeur général.La nouvelle unité aura une capacité annuelle de 160.000 tonnes et la chaleur issue de la combustion doit permettre de remplacer des énergies fossiles, notamment le charbon, encore très utilisé en Pologne.Dalkia, une filiale de l'électricien EDF, a récemment racheté à Engie les 25% qu'elle ne possédait pas encore dans TIRU, l'ancienne société de "Traitement industriel des résidus urbains", créée en 1922.jmi/soe/esp(©AFP / 14 mai 2018 07h00)