Energie: Vattenfall profite au 1T du froid sibérien en Europe

Stockholm - Le groupe énergétique suédois Vattenfall a publié jeudi des résultats trimestriels en hausse, tirés par le froid sibérien qui a saisi l'Europe cet hiver.Le bénéfice net a frôlé 3,7 milliards de couronnes (353,1 millions d'euros) sur les trois premiers mois de l'année, une augmentation de 13% sur un an, a indiqué l'énergéticien, qui était repassé dans le vert l'an dernier pour la première fois en cinq ans."Des conditions météorologiques plus froides ont eu un effet positif sur les bénéfices de nos activités de distribution", a indiqué dans le rapport le directeur général, Magnus Hall, en référence à la vague de froid qui s'est installée fin février-début mars sur le Vieux Continent.Ce phénomène météorologique a contribué à accroître les ventes de gaz et de chauffage de respectivement 2,8 TWh et 0,6TWh et à doper les prix de l'électricité sur le marché spot nordique, en hausse de 24% sur un an, précise Vattenfall dans un rapport.Le groupe a dégagé un résultat d'exploitation ajusté de près de 9,4 milliards de couronnes sur le trimestre contre 8,4 milliards il y a un an, pour un chiffre d'affaires en progression de 10,5%, à 44,3 milliards."Le niveau des prix continue d'être bas dans une perspective à plus long terme et la situation reste celle d'une surcapacité sur le marché", a noté M. Hall.Intégralement détenu par l'État suédois, Vattenfall est de plus en plus axé sur l'énergie renouvelable, ayant notamment vendu ses centrales à charbon allemandes en 2016.(©AFP / 26 avril 2018 13h26)