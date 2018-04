Energie: l'américain Harbour Energy veut racheter l'australien Santos

EXXONMOBIL

SANTOS LTD

Sydney - Le fonds d'investissement américain Harbour Energy a présenté mardi une offre de rachat du géant énergétique australien Santos qui le valorise à 13,5 milliards de dollars australiens (10,3 milliards de dollars américains).Santos, acteur majeur dans les secteurs du gaz naturel et du pétrole, avec notamment des actifs en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a expliqué avoir reçu une proposition de rachat de 4,98 dollars américains par action.Cela représente 6,50 dollars australiens, soit 28% de mieux que le titre à la clôture avant le long weekend pascal."Le conseil d'administration de Santos considère que, au vu de l'offre à 6,50 dollars australien par action, il est dans l'intérêt des actionnaires de s'engager davantage avec Harbour", a dit la société dans un communiqué.L'opération sera financée par Harbour à l'aide d'une créance garantie de 7,75 milliards. Le processus réglementaire doit encore suivre son cours.Santos a des participations dans la production pétrolière et gazière de plusieurs pays, dont l'Indonésie et le Vietnam.Mais parmi ses principaux actifs figure une part de 13,5% dans un gigantesque projet de gaz naturel liquéfié d'Exxon Mobil en Papouasie-Nouvelle-Guinée.mp/dm/ev/lab(©AFP / 03 avril 2018 02h17)