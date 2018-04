Energie: la CGT prévoit "des coupures ciblées" et des "baisses de production"

Paris - La FNME-CGT, première organisation syndicale dans l'énergie, a annoncé mercredi son intention de faire grève jusqu'à la fin juin avec des actions comprenant "des coupures ciblées", "pour gagner un nouveau service de l'électricité et du gaz", a-t-on appris auprès de son secrétaire général.Des assemblées générales vont se tenir "aujourd'hui et demain" avec les salariés, pour débattre "des interventions sur l'outil de travail", a dit à l'AFP Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT Mines-Énergie.Ces actions peuvent être "des coupures ciblées, en direction des entreprises où les employeurs licencient" ou "criminalisent l'action syndicale", ou encore "des actions de baisse de production de l'électricité et de gaz qui peuvent commencer dès ce soir", a-t-il dit."Des actions en direction des usagers pour ceux qui ont subi des coupures d'énergies" sont également envisagées, ainsi que "des basculements d'heures pleines en heures creuses", a-t-il ajouté.La CGT a appelé jeudi à une journée de mobilisation interprofessionnelle, au deuxième jour du quatrième épisode de grève des cheminots contre la réforme de la SNCF.(©AFP / 18 avril 2018 06h58)