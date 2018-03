Energie: le nombre d'interventions pour impayés en France a baissé de 10% en 2016

Paris - Le nombre d'interventions pour impayés en 2017 a baissé de 10% par rapport à 2016, selon les données publiées mardi par le médiateur national de l'énergie, à l'approche de la fin de la trêve hivernale des coupures d'électricité et de gaz naturel.Les fournisseurs ont déclaré avoir mis en oeuvre 535.946 coupures ou limitations de puissance à la suite d'impayés au cours de l'année précédente, précise le médiateur dans un communiqué. Leur nombre a diminué de 10% par rapport à 2016, lorsque le médiateur avait recensé 604.000 interventions.Dans le détail, 450.012 interventions ont concerné l'électricité et 93.862 le gaz naturel, ce qui représente des réductions respectives de 6% et de 26% par rapport à 2016.En électricité, le nombre de coupures (228.472) a été légèrement supérieur à celui des réductions de puissance (211.797).Au cours de la trêve hivernale, les fournisseurs ne peuvent pas interrompre la fourniture d'énergie au motif d'un impayé pour une résidence principale.Durant cette période, qui s'étend du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante, ils peuvent toutefois procéder à des réductions de puissance, sauf pour les bénéficiaires du chèque énergie.Ce dispositif, qui aide les ménages en situation de précarité à payer leur facture, a remplacé les tarifs sociaux de l'électricité depuis le 1er janvier.(©AFP / 13 mars 2018 10h28)