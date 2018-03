Energie solaire: le gouvernement va lancer un groupe de travail

Paris - Le gouvernement va lancer un groupe de travail sur l'énergie solaire, a annoncé jeudi Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat à la Transition écologique."Je vais lancer un groupe de travail sur le sujet pour repérer le foncier disponible, se lancer dans l'auto-consommation et réfléchir au thermo-solaire", a déclaré M. Lecornu sur CNews, déplorant notamment le fait que dans le sud de la France "on chauffe encore son eau en plein mois d'août à partir d'énergie fossile plutôt qu'à partir du soleil"."Il y aussi des choses à faire en Outre-Mer", a-t-il ajouté.Le gouvernement, qui a été contraint d'abandonner la date de 2025 pour réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité française, a multiplié ces derniers mois les groupes de travail sur différentes énergies renouvelables afin de trouver des solutions pour accélérer leur développement."L'enjeu c'est de libérer ces énergies-là, c'est ce qu'on a fait d'abord avec l'éolien terrestre, c'est ce qu'on continue de faire avec la méthanisation (...) c'est ce que nous faisons également demain avec le photovoltaïque, qui présente un intérêt absolument majeur", a insisté le secrétaire d'Etat.La loi sur la transition énergétique, votée en 2015, prévoit notamment la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 et 32% d'énergies renouvelables dans la consommation (40% de la production) en 2030.(©AFP / 15 mars 2018 08h16)