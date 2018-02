Energiedienst plombé en 2017 par l'abandon d'un projet de centrale

(développement)Zurich (awp) - Energiedienst a pâti en 2017 de l'annulation d'un projet de centrale de pompage-turbinage en Allemagne qui a lourdement pesé sur le résultat d'exploitation. La performance opérationnelle de l'énergéticien argovien n'a pas permis de relever l'ensemble, malgré un impact limité sur le bénéfice net. Le groupe devrait reprendre du poil de la bête cette année.Le bénéfice net s'est établi à 30,6 mio EUR, en recul de 1,9% sur un an, indique lundi Energiedienst. L'assemblée générale du 23 mars devra se prononcer sur un dividende inchangé de 1,00 CHF par action.Cité dans le communiqué, le directeur général (CEO) Martin Steiger parle d'une "année difficile", la stratégie du groupe ayant impliqué le départ de certains marchés. "Ce qui est réjouissant, c'est que notre bénéfice net est juste inférieur à celui de l'année dernière", a affirmé le CEO.La centrale de pompage-turbinage d'Atdorf, dans le Land allemand de Bade-Wurtemberg, aura notamment marqué l'exercice 2017 de son empreinte. Annoncé en octobre, l'abandon de ce projet a entraîné une perte de 10,6 mio EUR sur le résultat d'exploitation (Ebit), conforme aux prévisions d'Energiedienst.Le site d'Atdorf s'est finalement révélé inadapté pour l'aménagement d'une telle centrale, en raison notamment du marché actuel de l'énergie, avait expliqué la société basée à Laufenburg.L'Ebit s'est replié de 23,6% à 34,6 mio EUR. Des mesures prises à l'interne - comme l'optimisation des centrales électriques et l'expansion des petites installations hydroélectriques - ont permis d'améliorer cet indicateur à hauteur de 2 mio EUR.Le produit d'exploitation s'est inscrit à 911 mio EUR, ce qui représente un recul de 4,5%.PRODUCTION EN RECULLa baisse de la consommation de courant s'est répercutée sur les ventes d'électricité, en recul de 8% à 8,08 mio kilowattheures. La contraction la plus marquée est constatée auprès des sociétés partenaires. Les ventes de gaz, légèrement inférieures à celles de 2016, ont pâti d'une vive concurrence et de la douceur de l'hiver. Elles se sont inscrites à 270 mio kilowattheures.La production d'électricité a accusé également un repli en raison du débit sur le Haut-Rhin et dans le bassin versant de la société valaisanne EnAlpin, précise le communiqué. Les centrales hydroélectriques détenues entièrement ou partiellement par Energiedienst ont produit 6% moins de courant en comparaison annuelle, à 2,9 mrd kilowattheures.Après des années de contraction, les prix de l'énergie semblent avoir atteint un plancher en 2017 et commencent à remonter, précise le communiqué.Le niveau des investissements s'est révélé peu ou prou identique à celui de l'exercice précédent à 59,7 mio EUR. La société a dépensé une grande partie de la somme pour le renouvellement des équipements dans les centrales existantes, la modernisation et la construction de petites centrales hydroélectriques, notamment. Les investissements sont entièrement financés par le flux de trésorerie opérationnel.Pour l'année en cours, l'énergéticien s'attend à dégager un Ebit compris entre 40 et 50 mio EUR.fr/al(AWP / 05.02.2018 09h00)