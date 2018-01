Energies renouvelables: Pays-Bas, France, Irlande les plus éloignés de leurs objectifs (Eurostat)

Bruxelles - Les Pays-Bas, la France et l'Irlande sont les trois pays membres les plus éloignés des objectifs de l'UE en terme de part des énergies renouvelables dans leur consommation totale d'énergie, selon une étude de l'office européen de statistique Eurostat publiée jeudi.L'UE veut atteindre une part de 20% d'énergie provenant de sources renouvelables dans sa consommation d'énergie d'ici à 2020. En 2016, cette part est montée à 17% dans l'Union, "soit le double de son niveau en 2004", souligne Eurostat dans un communiqué.L'effort a été réparti entre Etats membres, et onze d'entre eux ont d'ores et déjà atteint leurs objectifs de 2020, comme la Suède, la Croatie ou l'Estonie.La Suède affiche d'ailleurs, et de loin, la plus forte part d'énergies renouvelables, qui alimentent plus de la moitié (53,8%) de sa consommation finale brute d'énergie.En revanche, les Pays-Bas affichait un taux de 6% en 2016, pour un objectif à atteindre de 14% en 2020. La France (16% contre 23%), l'Irlande (9,5% contre 16%), le Royaume-Uni (9,3% contre 15%) et le Luxembourg (5,4% contre 11%) font aussi partie des pays les plus éloignés de leurs objectifs.(©AFP / 25 janvier 2018 16h07)