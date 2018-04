Energies renouvelables: Tunis va lancer un appel d'offres pour produire 800 MW

Tunis - La Tunisie va lancer fin avril un appel d'offres international pour la production électrique de 800 mégawatts grâce à l'énergie renouvelable, a indiqué jeudi le gouvernement."L'appel d'offres pour des investissements de deux milliards de dinars (674 millions d'euros) sera lancé le 27 avril", une décision prise dans le cadre d'une série d'annonces du Premier ministre Youssef Chahed, selon le communiqué du gouvernement.Le projet a pour objectif la production de 800 mégawatts d'électricité grâce aux énergies solaire et éolienne dans six gouvernorats: Tataouine, Tozeur, Kébili (sud), Sidi Bouzid, Gafsa (centre) et Nabeul (est).Samedi, et pour la deuxième fois depuis le début de l'année, le ministère de l'Energie a augmenté les prix des carburants.Les ressources de la Tunisie lui permettent actuellement de couvrir seulement 50% de ses besoins énergétiques.M. Chahed avait appelé fin mars à poursuivre les réformes dans le pays, assurant qu'il était prêt à en payer le "prix politique".En difficulté financière, notamment du fait de la crise du secteur touristique après une série d'attentats en 2015, la Tunisie a obtenu en 2016 un prêt de 2,4 milliards d'euros sur quatre ans du FMI, en contrepartie de réformes économiques.(©AFP / 05 avril 2018 14h59)