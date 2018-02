Engie: Jean-Pierre Clamadieu choisi comme futur président (sources proches)

Le conseil d'administration du groupe énergétique Engie a choisi mardi Jean-Pierre Clamadieu, actuel dirigeant du groupe belge de chimie Solvay, comme futur président pour succéder à Gérard Mestrallet, ont indiqué des sources proches du dossier à l'AFP.Cette nomination était largement attendue dans la mesure où M. Clamadieu avait obtenu le soutien de l'Etat, actionnaire à hauteur de 24,10% de l'ex GDF-Suez et comptant cinq représentants au conseil d'administration.Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, l'avait reçu lundi avant de soutenir sa candidature. Jean-Pierre Clamadieu devait être coopté comme administrateur avant que sa nomination comme président ne soit avalisée par l'assemblée générale des actionnaires d'Engie au printemps.Le choix de M. Clamadieu, âgé de 59 ans, met fin à des mois de feuilleton et de tensions au sein d'Engie pour la succession de Gérard Mestrallet, qui doit partir prochainement, atteint par la limite d'âge.M. Clamadieu devra désormais cohabiter avec Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie, qui ambitionnait d'obtenir également la présidence pour devenir PDG.Le conseil d'administration d'Engie avait toutefois confirmé début février vouloir maintenir les deux fonctions distinctes.Jean-Pierre Clamadieu est président du comité exécutif et administrateur de Solvay depuis mai 2012.(©AFP / 13 février 2018 18h51)