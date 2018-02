Engie: Jean-Pierre Clamadieu choisi comme futur président

Le conseil d'administration du groupe énergétique Engie a choisi mardi Jean-Pierre Clamadieu, actuel dirigeant du groupe belge de chimie Solvay, comme futur président pour succéder à Gérard Mestrallet, a annoncé l'entreprise.Le conseil d'administration "a décidé de proposer au vote de l'assemblée générale du 18 mai la nomination de M. Jean-Pierre Clamadieu comme administrateur du groupe en remplacement de monsieur Gérard Mestrallet", indique Engie dans un communiqué.Il sera ensuite nommé président sous réserve du vote de l'assemblée, poursuit le groupe, confirmant ce que des sources proches du dossier avaient indiqué plus tôt à l'AFP.Cette nomination était largement attendue dans la mesure où M. Clamadieu avait obtenu le soutien de l'Etat, actionnaire à hauteur de 24,10% de l'ex GDF-Suez et comptant cinq représentants (bientôt quatre) au conseil d'administration.Le choix de M. Clamadieu, âgé de 59 ans, met fin à des mois de feuilleton et de tensions au sein d'Engie pour la succession de Gérard Mestrallet, qui doit partir prochainement, atteint par la limite d'âge.M. Clamadieu devra désormais cohabiter avec Isabelle Kocher, la directrice générale d'Engie, qui ambitionnait d'obtenir également la présidence pour devenir PDG.Le conseil d'administration d'Engie avait toutefois confirmé début février vouloir maintenir les deux fonctions distinctes.Isabelle Kocher a salué mardi "une excellente nouvelle" après le choix de M. Clamadieu, dans une déclaration transmise à l'AFP. "Le groupe va pouvoir bénéficier de son expérience industrielle, de son expertise des enjeux de transformation d'un grand groupe et de son habitude d'une gouvernance dissociée", a-t-elle souligné."Nous avons dans le passé exprimé des vues très convergentes sur des enjeux de société primordiaux et je suis sûre que notre collaboration permettra à Engie de conforter sa place de leader mondial de l'énergie", a-t-elle conclu.M. Clamadieu a de son côté assuré qu'il aurait "pour priorité d'instaurer avec l'appui d'Isabelle et de tous les membres du Conseil une gouvernance efficace. La complémentarité de nos expériences devrait constituer un atout pour le groupe et pour l'ensemble de ses équipes."Jean-Pierre Clamadieu est président du comité exécutif et administrateur de Solvay depuis mai 2012."Jean-Pierre Clamadieu continuera à assurer son rôle de dirigeant exécutif de Solvay", a de son côté indiqué le groupe belge, dans un communiqué distinct."Nous accélérons maintenant le processus d'identification de son successeur afin de poursuivre la stratégie mise en oeuvre avec succès ces dernières années", a précisé Nicolas Boël, président du conseil d'administration de Solvay.(©AFP / 13 février 2018 19h26)