Engie boucle sa prise de contrôle d'une société de micro-réseaux électriques

ENGIE

ELECTRO POWER SYSTEMS

Rome - Electro Power Systems (EPS), société spécialisée dans les "microgrids" (micro-réseaux électriques intelligents), a annoncé jeudi la conclusion de l'opération de prise de contrôle de la majorité de son capital par le géant énergétique français Engie.EPS a confirmé qu'Engi avait acquis 51% de son capital, conformément à un accord signé fin janvier.Basée à Paris mais ayant ses activités industrielles en Italie, EPS est une entreprise cotée sur la place parisienne, "spécialisée dans les solutions de stockage d'énergie et les microgrids permettant de transformer des sources d'énergie renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable", selon Engie."À travers cette transaction, les deux entreprises entendent accélérer leur vision d'être leader de la transition énergétique, en se concentrant sur les solutions énergétiques décentralisées", avait indiqué un communiqué fin janvier.L'opération a été réalisée à 9,50 euros par action, a précisé jeudi EPS, confirmant l'accord de janvier.Face au bouleversement du secteur européen de l'énergie, Engie a lancé en 2016 un plan de transformation sur trois ans.Le groupe souhaite se concentrer sur des activités régulées ou celles bénéficiant de contrats de vente à long terme, moins risquées, et se développer dans les énergies renouvelables et les services énergétiques.bur-ob/pb(©AFP / 08 mars 2018 18h23)