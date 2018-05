Engie partenaire dans un projet de neuf parcs éoliens en Espagne

ENGIE

Paris - Engie a signé un contrat pour construire avec plusieurs partenaires neuf parcs éoliens en Espagne représentant une capacité totale de 300 mégawatts (MW), a annoncé le groupe français mercredi.Ces projets, situés dans la province de Saragosse (Nord), seront développés conjointement par Engie, la société d'investissement française Mirova (filiale de Natixis), l'américain General Electric et l'espagnol Forestalia.Engie sera en charge de la construction et de la gestion des futurs parcs, et achètera aussi une grande partie de l'électricité produite via un contrat de 12 ans, a-t-il détaillé dans un communiqué.Ces parcs, qui représentent un investissement de 300 millions d'euros, bénéficieront d'un prêt de 50 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement, dans le cadre du "plan Juncker", ajoute Engie.mhc/edy/eb(©AFP / 23 mai 2018 16h41)