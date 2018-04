Engie, pas intéressé par un rachat de Direct Energie, se dit serein

ENGIE

Paris - Engie n'était pas intéressé par un rachat de Direct Energie, dont Total a annoncé l'acquisition, et le groupe se montre "serein" face à la concurrence, a déclaré jeudi sa directrice générale, Isabelle Kocher."Depuis longtemps tout le monde savait qu'un jour ils (Direct Energie) seraient vendeurs... donc on a eu l'occasion de se poser froidement la question et de très sereinement décider de ne pas le faire", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse."On a une entité installée... on n'avait absolument pas besoin d'acheter un ticket d'entrée pour rentrer dans ce marché", a expliqué la patronne du géant de l'énergie.Total avait annoncé le 18 avril qu'il allait racheter Direct Energie, le principal fournisseur alternatif d'énergie en France, pour devenir un poids lourd de l'électricité et concurrencer ainsi frontalement EDF et Engie.Nous sommes "sereins et très actifs", a assuré Mme Kocher."Nous avons des éléments de différenciation qui sont très forts et qui expliquent que dans le domaine de l'électricité on croît de 20% par an", a-t-elle fait valoir.Engie a dévoilé jeudi une nouvelle offre d'autoconsommation solaire en France, avec des batteries permettant de stocker l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques qui peuvent être installés sur les toits des maisons.Trois ans après son changement de nom et l'abandon du nom GDF Suez, le groupe va aussi lancer en France et au Royaume-Uni une nouvelle campagne de communication centrée sur différents projets.jmi/tq/nas(©AFP / 26 avril 2018 09h59)