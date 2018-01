Engie potentiellement intéressé par les gazoducs de Petrobras

ENGIE

PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO

Paris - Engie pourrait être intéressé par une prise de participation dans le réseau de gazoducs de la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras, dans le cadre de sa stratégie de développement dans les infrastructures énergétiques, a affirmé lundi sa directrice générale Isabelle Kocher."C'est une option que nous regardons, nous ne sommes pas les seuls. (...) Cela fait partie des champs de développement possible pour Engie", a déclaré la dirigeante à l'occasion de ses voeux à la presse.Le groupe brésilien a lancé en 2016 un vaste programme de cession d'actifs après plusieurs années de lourdes pertes, causées par la chute du prix du pétrole et les effets d'un énorme scandale de corruption.La compagnie brésilienne "cherche des partenaires" pour sa filiale gérant des infrastructures de transport de gaz car "elles ont besoin d'être développées encore, étendues", a expliqué Mme Kocher.La dirigeante d'Engie a rappelé que le développement du groupe dans les infrastructures gazières et électriques hors d'Europe est un des trois axes de son plan stratégique lancé en 2016.Le groupe a récemment remporté un gros contrat au Brésil pour construire et exploiter un réseau électrique dans l'Etat du Parana et a mis en service fin novembre une importante ligne électrique au Chili.Outre les infrastructures, Engie axe désormais sa croissance sur les énergies renouvelables et les services énergétiques.Depuis deux ans, le groupe a mis en service 6 gigawatts de capacités électriques renouvelables (solaire, éolien, hydroélectricité, etc.) et est en train d'en construire 6 gigawatts.mhc/jmi/as/LyS(©AFP / 15 janvier 2018 12h35)