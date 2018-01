Engie prend le contrôle d'une société de micro-réseaux électriques

ENGIE

Paris - Engie a annoncé mercredi avoir pris une part majoritaire d'Electro Power Systems (EPS), société spécialisée dans les "microgrids" (micro-réseaux électriques intelligents, ndlr), afin de renforcer sa position de "leader de la transition énergétique"."Engie annonce aujourd'hui (mercredi, ndlr) la signature d'un contrat d'acquisition pour une participation majoritaire légèrement supérieure à 50% du capital et des droits de vote d'Electro Power Systems (EPS) auprès (de ses) principaux actionnaires", a précisé le géant énergétique français dans un communiqué.Basée à Paris mais ayant ses activités industrielles en Italie, EPS est une entreprise cotée sur la place parisienne, "spécialisée dans les solutions de stockage d'énergie et les microgrids permettant de transformer des sources d'énergie renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable", précise Engie."À travers cette transaction, les deux entreprises entendent accélérer leur vision d'être leader de la transition énergétique, en se concentrant sur les solutions énergétiques décentralisées", ajoute le communiqué.L'opération, réalisée à 9,50 euros par action, devrait intervenir au premier trimestre.Elle sera suivie du dépôt d'une offre publique d'achat (OPA) simplifiée obligatoire à un prix unitaire de 9,50 euros, sous réserve de la déclaration de conformité de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et des travaux d'un expert indépendant.Avec EPS, "nous franchirons ensemble une étape importante pour devenir un leader de l'énergie décentralisée, contribution essentielle à notre volonté de créer un développement plus harmonieux", souligne Shankar Krishnamoorthy, directeur général adjoint d'Engie, cité dans le communiqué.Quant à Carlalberto Guglielminotti, directeur général d'EPS, il souligne que sa société "fournit l'une des plus grandes bases au monde de microgrids commerciaux et de systèmes de stockage à l'échelle industrielle".Face au bouleversement du secteur européen de l'énergie, Engie a lancé en 2016 un plan de transformation sur trois ans.Le groupe souhaite se concentrer sur des activités régulées ou celles bénéficiant de contrats de vente à long terme, moins risquées, et se développer dans les énergies renouvelables et les services énergétiques.lrb/tq/jpr(©AFP / 24 janvier 2018 18h11)